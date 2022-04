Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont suivis par trois millions de personnes au quotidien. Les comédiens de la série Ici Tout Commence trustent la grille des programmes de TF1 tous les soirs de la semaine depuis un an et demi et ont appris au fil du temps à gérer leur notoriété. Avec elle, viennent notamment les fans qui sont parfois prêts à attendre des heures devant le lieu de tournage pour avoir la chance de prendre un selfie.

Ce rapport nouveau entre les téléspectateurs et les stars de la fiction peut parfois créer des situations drôles ou inattendues. C’est pour cette raison que nous avons soumis Catherine Davydzenka, Tom Darmon et Axelle Dodier aux questions de notre « interview fan-club ». Quelle est leur anecdote la plus amusante ? Y a-t-il une chose qui les surprend encore depuis le lancement de la série ? Quelle est la plus belle déclaration qu’ils ont reçue ?

Mais ce n’est pas tout. Comme on sait que les comédiens sont très occupés et qu’ils n’ont pas forcément le temps de consulter leurs messages privés, nous avons demandé aux interprètes d’Hortense, Tom et Kelly de nous ouvrir les portes de leurs DM sur Instagram. Ensemble, nous avons découvert le type de demandes qu’ils recevaient et cela vaut son pesant de cacahuètes !