Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Retour à la normale dans les cuisines de l’émission après une guerre des restos sanglante (c’est le cas de le dire). Cette semaine, les candidats ont été punis et séparés en deux groupes avec une seule consigne : se la jouer perso. Les brigades ont donc été abandonnées le temps d’un épisode.

Lors de la première épreuve, Sébastien, Lucie, Wilfried et Mickaël ont tenté de surprendre Oriol Castro et Eduard Xatruch, chefs de Disfrutar, l’un des cinq meilleurs restaurants du monde, avec une cuisson extraordinaire d’un fruit. Une mangue cuite dans une croûte de cendres, une banane dans une coque de miel, un concombre dans une croûte de sel, un monde inconnu s’est ouvert à nous.

Dans la deuxième partie du programme, Thibaut, Arnaud, Pascal, Louise et Lilian ont eu l’honneur et l’immense pression de cuisiner pour Pierre Gagnaire en mettant en avant une meringue salée. De quoi laisser le chef sur les fesses grâce un candidat qui a réalisé un plat qu’il mettrait bien à la carte de son restaurant. Alors, qui a réalisé l’impossible ? Tout ça est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce huitième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !