La guerre des restos de Top Chef a tenu toutes ses promesses de meilleure épreuve de l’émission. Cette année, ces 48 heures de tension ont été remportées par l’équipe d’Arnaud, Mickaël et Wilfried. Comme l’an dernier, leur repas est disponible via l’application Uber Eats dans neuf villes de France au prix de 35 euros. Il sera disponible pendant dix jours à Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris et Toulouse du 31 mars et jusqu’au 9 avril prochain.

En entrée, vous pourrez donc déguster une saucisse d’agneau (et cochon), poulpe, citron, cerfeuil tubéreux et herbes fraîches. En plat, l’énigmatique saucisse inversée, qui consiste en un mix de légumes avec de la poitrine, son chou et son aligot. En dessert, on terminera par le boudin blanc, pomme, tonka et amour.

Le restaurant physique de Philo Saucisse, la grande nouveauté de cette année, ouvrira ses portes à une date et dans un lieu qui n’ont pas encore été communiqués. Toutefois, une publicité repérée sur Twitter ce mercredi soir indique une « ouverture le 19 avril à Paris ».

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’élimination cette semaine ?

Cela a pu surprendre quelques téléspectateurs mercredi soir. A la fin de l’épisode, alors que l’on s’attendait à ce que l’équipe perdante s’affronte en dernière chance, Stéphane Rotenberg a annoncé que l’épisode se terminait ainsi, sans candidat éliminé.

Contacté par 20 Minutes, Romuald Graveleau, producteur de Top Chef, justifie ce choix. « Cette année, la guerre des restos, c’est un événement dans la saison avec deux gains exceptionnels : la livraison d’Uber Eats et l’ouverture du restaurant éphémère. La guerre des restos est comme une émission spéciale », explique-t-il.