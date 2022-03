Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

C’est l’événement de la saison. Ce septième épisode était consacré à la plus grande, la plus drôle, la meilleure des épreuves de Top Chef : la guerre des restos. Lors de cette édition, les trois établissements étaient gérés par trois trios de candidats qui avaient 48 heures pour ouvrir un établissement et concevoir un menu adapté pour le service en salle et pour la vente à emporter. Grosse nouveauté de cette année : les vainqueurs auront l’occasion de donner vie pour de vrai à leur restaurant qui sortira de terre l’espace de quelques semaines.

Saucisses, cuisine méditerranéenne et assiettes végétales étaient au programme. Comme d’habitude, l’épreuve a rempli toutes ses promesses en termes de gamelles, de couacs et de jolies surprises bien évidemment. Qui n’a pas pu ouvrir ses portes ? Qui a réalisé la meilleure décoration ? Qui a gagné cette épreuve ? Tout ça est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce septième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !