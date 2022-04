Il aura fallu prendre son mal en patience mais cette fois-ci, ça y est, on verra enfin la banane, le cochon et la tigresse sous le feu des projecteurs. Ce vendredi, Mask Singer fait son grand retour sur TF1 avec le même jury que l’édition précédente, et toujours Camille Combal en maître de cérémonie. Cela faisait plusieurs mois que les fans du programme s’impatientaient et pour cause : le tournage de la troisième saison a démarré en juin dernier, il y a pile poil neuf mois.

Si les enquêteurs ont quasiment tous pris un an supplémentaire depuis l’enregistrement de l’émission, c’est parce que la chaîne ne savait pas encore à quoi ressemblerait sa rentrée à l’époque à cause du Covid-19. « Il y avait quand même une lourde incertitude sur Danse avec les stars », témoigne Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Le show de danse ayant pu se tenir sans encombre, il a alors fallu faire des choix.

« On avait beaucoup de gros divertissements à la rentrée donc on a gardé cette saison qu’on trouvait très réussie pour une autre période pour ne pas avoir tous les gros événements qui vivent en même temps », complète-t-il en citant les dix ans de The Voice, les vingt ans de Koh-Lanta et les trois primes consacrés à Star Academy.

« Les enquêteurs sont parfois tombés de haut »

Qui dit nouvelle édition dit nouveautés. Outre les costumes des douze célébrités – qui seront évolutifs au fil des semaines pour certains – la production a choisi « de pousser les curseurs de l’enquête un peu plus loin et de donner plus d’armes aux enquêteurs et aux téléspectateurs », assure Anthony Meunier, le directeur général d’Hervé Hubert Productions. Il faudra donc garder l’œil bien ouvert pendant les performances puisque les mises en scène, les danseurs et les accessoires peuvent vous mettre sur la piste du nom de la personnalité.

N’oubliez pas non plus d’ouvrir grand vos oreilles puisque pour la première fois, on entendra les stars parler avec leur véritable voix sur le plateau. Mais attention, elles ne pourront prononcer qu’un seul mot sélectionné par les membres du jury. « Assez vite, ils sont partis sur "anticonstitutionnellement" pour avoir le mot le plus long », sourit Rémi Faure.

Puisque cela fait trois ans que Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun devinent qui se cachent sous les costumes de Mask Singer, il fallait les mettre en difficulté. Lors de la toute première arrivée des personnages, les enquêteurs noteront dans une enveloppe le nom de celui ou celle qu’ils pensent avoir reconnu. Ce n’est qu’au moment de l’élimination de chacune des célébrités que l’on comptera les points afin de savoir qui des quatre membres du jury (ou de Camille Combal qui se prête aussi au jeu) aura eu la meilleure intuition dès le départ. « Ils ont eu plusieurs fois des évidences, note Anthony Meunier. Ils étaient sûrs d’eux à mettre leurs deux mains à couper et ils sont parfois tombés de haut. »

Pas de candidat à la présidentielle sous les costumes

Ils ont cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs, ont remporté plusieurs prix, se sont battus en finale… et se retrouvent tous sur la scène de Mask Singer. S’il est impossible de savoir qui se cache derrière les déguisements, il est tout aussi difficile de soutirer des infos à la chaîne. « On a des profils qui viennent d’horizons un peu inattendus », glisse simplement le directeur des programmes de flux du groupe TF1.

Des horizons un peu inattendus comme la sphère politique par exemple ? « On n’est pas forcément pour le mélange des genres et avoir des hommes politiques en place sous le costume, ce n’est a priori pas quelque chose que l’on fait », répond Rémi Faure. Alors que les équipes de production s’arrachent actuellement les cheveux pour savoir quelles blagues sur les politiques garder au montage en raison de l’égalité du temps d’antenne, on peut être à peu près sûr de ne pas voir l’un des candidats à l’élection présidentielle en cosmonaute ou en caméléon.