Il a remporté Koh-Lanta : L’île au trésor, elle était sa compagne mais néanmoins concurrente. Benoît et Jesta se sont rencontrés lors du tournage du jeu d’aventure de TF1 il y a bientôt six ans et ne se sont plus quittés depuis. Ensemble, ils ont aussi participé à La bataille des couples et font désormais partie de la « love team » de La villa des cœurs brisés pour aiguiller les candidats dans la tempête des sentiments sur TFX.

Bien que tombés amoureux l’un de l’autre à la fin de leur saison, Jesta et Benoît ont connu les épreuves les plus mythiques de Koh-Lanta et sont donc les mieux placés pour juger quels sont les jeux à faire en couple pour renforcer son amour ou, au contraire, ceux qui peuvent tout détruire en quelques minutes.

La course en aveugle, la dégustation ou encore le conseil des ambassadeurs, l’amour peut-il résister à toutes les épreuves de l’émission de TF1 ? Est-ce une bonne idée de participer au programme en étant en couple ? Jesta et Benoît pourraient-ils retourner sur une île déserte afin de tester leurs sentiments respectifs ? La réponse est à découvrir en vidéo.