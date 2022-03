Cela fait plus de quinze ans que Philippe Candeloro vibre au son des compétitions sportives retransmises sur France Télévisions. Pourtant, depuis quelque temps, le patineur artistique s’autocensure. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview accordée à nos confrères de L’Equipe vendredi.

« À la longue, ça devient saoulant. C’est frustrant de ne pas pouvoir nous exprimer comme on en a envie. Je suis attendu au tournant par les “fléaux sociaux”. Mais quand je croise les gens dans la rue, ils me demandent pourquoi je ne raconte plus de blagues de cul », a-t-il fait valoir.

Actuellement à l’antenne pour commenter les championnats du monde de patinage artistique qui se tiennent à Montpellier, Philippe Candeloro laisse à penser qu’il pourrait s’éloigner des micros de France Télévisions. « C’est important de rester qui je suis, je ne veux pas vendre mon âme, a-t-il déclaré. On va finir par devenir des putains de robots. Je n’ai pas envie de vivre cette vie-là. Si je ne peux plus être moi-même, je n’ai plus de raisons d’être à la télé. » Le sportif pourrait alors quitter le petit écran pour monter sur scène et se présenter à l’affiche d’un one-man-show.

Une mise en garde du CSA en 2014

En 2014, Nelson Monfort et Philippe Candeloro se retrouvaient dans le viseur du CSA pour des propos jugés sexistes par certains téléspectateurs. Lors des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, le patineur artistique avait fait une remarque douteuse sur l’une des sportives. « Moi, je connais plus d’un anaconda qui aimerait venir l’embêter un petit peu cette jeune Cléopâtre canadienne », avait-il lancé en direct à l’antenne.

Le gendarme de l’audiovisuel avait alors mis en garde France Télévisions en estimant que ces propos « étaient extrêmement déplacés et que certains d’entre eux étaient même de nature à refléter des préjugés sexistes. »