Le professeur de philo relativise. Éliminé ce vendredi après 72 participations, Laurent est tombé sur plus fort que lui dans Les 12 coups de midi. Présent à l’antenne depuis le 13 janvier dernier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, le maître de midi est parti avec beaucoup d’émotion dans les yeux, mais sans larmes. Il a fallu attendre ce samedi et la remise de son chèque pour que le champion laisse parler son cœur sur TF1.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Soulignant une « vraie aventure » semblable à « des montagnes russes », Laurent ne s’attendait certainement pas à voir son départ couronné d’une chanson préparée par Zette, la voix off de l’émission, sur l’air des Moulins de mon cœur de Michel Legrand. « Comme un prof de philo qu’on voulait garder toujours et qui laisse derrière lui des milliers de bulles d’amour. Comme un homme à fleur de peau qui enchantait nos midis. Atypique, notre héros, spontané et rigolo. […] Sur un duel, il se fait la belle. Laurent, vous nous avez donné des ailes », a chanté celle qui arbitre le programme.

« J’ai hâte de cette vie d’après »

Face à ces mots, le champion n’a pas été en mesure de retenir ses larmes. « Merci Zette. Je suis très ému parce que je l’adore. Ma fille l’adore aussi et ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, merci », a réagi Laurent.

Après quelques paroles de réconfort de Jean-Luc Reichmann qui a souligné « un très très beau parcours », Laurent s’est vu offrir son chèque de 310.607 euros. « J’ai hâte de cette vie d’après, revoir mes élèves, être avec mes proches », a confié le champion qui compte désormais se concentrer sur l’essentiel, à savoir sa famille.