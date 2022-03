Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

On s’attendait à un carton, ce fut un coup d’épée dans l’eau. Il y a un an, Joeystarr attirait plus de 6,5 millions de curieux dans le pilote du Remplaçant, une nouvelle série de TF1. En replay, ce chiffre était même monté à 8,1 millions de téléspectateurs. Malheureusement pour la chaîne, le temps est passé et une bonne partie du public est partie. Ce lundi, les deux épisodes inédits ont été regardés par 3,1 millions de personnes, soit moitié moins que l’an passé. Pour l’heure, on ne sait toujours pas si une suite est dans les cartons.

La phrase du poste

« J’ai mal au dos à vie », voilà le constat amer que dresse Eve Angeli après sa participation à Splash il y a neuf ans. Rappelez-vous : en 2013, TF1 lançait une émission dans laquelle seize célébrités tentaient de réaliser le meilleur plongeon possible. À l’époque, quelques voix s’étaient élevées pour dénoncer le manque de préparation des candidats. Invitée dans le programme Chez Jordan, Eve Angeli a révélé avoir subi « le coup du lapin ».

« J’étais à 5 mètres, j’ai plongé la tête la première et comme je n’avais pas beaucoup de répét […], pas assez préparée, j’ai relevé la tête au mauvais moment, pile quand tu rentres en confrontation avec l’eau et paf, ça m’a fait un coup du lapin. Toute ma vie, j’ai mal », confie-t-elle. Malgré cet incident, la chanteuse n’a pas demandé d’indemnités à la production.

L’instant zapping

Jarry a profité de la diffusion du tournoi des VI Nations (et de sa forte audience) pour faire la promotion de son arrivée sur France 2. Dans un clip, on aperçoit l’humoriste en entraîneur de rugby avant qu’il ne lance les premières images du Big Show, un divertissement mêlant humour et émotion.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Durant cet extrait, on aperçoit Amir et Laëtitia Milot ainsi qu’une panoplie d’inconnus en larmes. Caméras cachées, happenings sur scène, retrouvailles… L’émission se veut être la plus feel good.

Les infos « pop-corn »

Moins d’une semaine avant le lancement de Mask Singer sur TF1. Alors qu’il nous tarde de savoir qui se cache derrière les douze costumes de cette troisième édition, nous savons déjà qu’il y aura du changement l’an prochain. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Alessandra Sublet a annoncé qu’elle ne rempilerait pas pour une quatrième saison. « Dès le début du tournage de la saison 3, Jarry et moi avons prévenu la production que c’était notre dernière saison, pour ne pas perdre en fraîcheur et en spontanéité », a-t-elle confié. Reste à savoir si Kev Adams et Anggun seront également de la partie.

Les Bouley et les Lepic vous avaient manqué ? Après avoir fait les beaux jours de France 2, les deux familles sont de retour sur NRJ12. A partir du vendredi 15 avril, la chaîne diffusera l’intégralité de Fais pas ci, fais pas ça. On commencera donc par un véritable bond dans le temps puisque le premier épisode date de 2007. Oui, ça veut dire que c’était il y a quinze ans.

Le camping Paradis s’apprête à ouvrir ses portes de nouveau. La haute saison pointe le bout de son nez et les personnalités se pressent pour se déhancher sur l’air de Fiesta Boom Boom. Parmi elles, Corinne Touzet, Cartman, Kamel Belghazi et le chanteur Keen’V, rapporte Le Parisien. Patience avant de voir tout ce petit monde sur vos écrans puisque le tournage démarre lundi.