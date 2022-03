Où regarder Serviteur du peuple ? La question a beaucoup été posée aux moteurs de recherche depuis le début de la guerre en Ukraine et la mise en lumière de Volodymyr Zelensky. La première saison de la série dans laquelle apparaît le président ukrainien est disponible sur 6play et sur arte.tv, et les quatre premiers épisodes de la saison 1 seront également proposés sur Arte le vendredi 8 avril 2022 à 22h30.

La chaîne n’a toutefois pas vocation à diffuser l’intégralité sur le petit écran, puisque seule cette soirée sera consacrée à Serviteur du peuple. Mais la plateforme détenue par la chaîne franco-allemande proposera bientôt l’intégralité de la série. Dans un communiqué, Arte annonce que les saisons 2 et 3 de Serviteur du peuple seront mises en ligne à partir de mai 2022.

Près de quatre millions de vues sur arte.tv

Si votre liste de lecture est déjà bien remplie, sachez que l’intégralité de la fiction sera disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’à la fin de l’année. A ce jour, les 23 premiers épisodes cumulent près de quatre millions de vues sur la plateforme de la chaîne.

Pour rappel, la fiction raconte l’ascension d’un professeur qui gagne l’élection présidentielle après la diffusion d’une vidéo virale où il tonne contre la corruption politique. Une série burlesque et déjà culte dans l’espace russophone, créée et interprétée par Volodymyr Zelensky, élu en partie grâce à elle.