Sur M6, le four est toujours allumé. Selon nos informations, la chaîne prépare actuellement une nouvelle émission culinaire pour la case de l’access prime time portée par Norbert Tarayre. L’ancien candidat de Top Chef, actuellement à l’antenne dans La meilleure boulangerie de France, sera la star de Chefs à domicile. Son défi : préparer un repas pour plusieurs convives dont il ne connaît rien.

Combien sont-ils ? Quelles sont leurs préférences gustatives ? Quel type de cuisine leur plaît le plus ? Et surtout, que ne veulent-ils surtout pas manger ? Autant de questions auxquelles Norbert Tarayre ne connaîtra la réponse qu’au fil de la préparation de sa recette. Mais attention, il ne sera pas seul. Ce programme, adapté d’un format allemand, verra le chef affronter quatre concurrents tout au long d’une semaine chacun : Merouan Bounekraf, Mohamed Cheikh, Pierre Augé et Noëmie Honiat.

Jérôme Anthony auprès des familles

Face à face, les deux cuisiniers auront 90 minutes pour préparer un menu. Alors que leurs préparations seront lancées, les chefs découvriront au fur et à mesure des indices qui pourraient bien tout changer. Il leur faudra parfois faire un virage à 180 degrés pour concocter des assiettes qui conviendront à ceux qui sont végétariens, à celles qui n’aiment pas le fromage ou encore aux invités allergiques aux tomates.

À la fin du temps imparti, les deux concurrents prendront eux-mêmes la route pour livrer leurs plats à la famille mystère, l’occasion pour eux de découvrir l’identité de leurs clients sur le pas de leur porte. En fin de repas, les convives attribueront une note allant de 1 à 5 étoiles. Le vainqueur sera donc annoncé en fin de semaine.

M6 a aussi choisi d’inviter Jérôme Anthony à la table de ce nouveau programme. Après avoir cuisiné aux côtés de Cyril Lignac (ou plutôt en face de lui en visio), l’animateur recueillera les impressions des familles et donnera quelques indices aux chefs.