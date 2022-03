Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Après un épisode un petit peu plat la semaine dernière (il faut bien dire la vérité), l’émission a retrouvé de belles couleurs grâce à l’épreuve opposant Philippe Etchebest et Paul Pairet à l’ensemble des concurrents. Le champignon a donné de chouettes idées aux deux chefs de brigade puisqu’on bavait devant leurs penne d’infusion de cèpes farcies d’une duxelle de champignons. Mais les candidats n’étaient pas en reste ! Ont-ils été capables de détrôner les membres du jury ?

Tout le monde a participé à la deuxième épreuve préparée par Michaël Bartocetti, chef pâtissier du palace le plus étoilé d’Europe, le George V. Il y avait comme un son de bourdonnement dans l’air puisque les binômes devaient prendre le monde des abeilles à bras-le-corps pour réaliser un dessert à base de miel ou encore de pollen. L’occasion pour Hélène Darroze de dévoiler tous ses talents d’imitatrice d’insecte mais aussi de se lancer dans une dégustation peu ragoûtante.

Les candidats classés en dernière position ont dû ensuite s’affronter autour du saumon. Tout ça est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce sixième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !