Amel Bent, Florent Pagny et Vianney ont déjà leur équipe au complet dans The Voice, soit quatorze talents dans chaque team. Le hic : il reste encore un épisode des auditions à l’aveugle de la saison 11 à diffuser, ce samedi soir sur TF1.

Faut-il s’attendre à ce que seul Marc Lavoine se retourne pour recruter les deux candidats qui lui manquent et que le reste de l’émission soit un festival de chanteuses et chanteurs éconduits ? Que les fidèles du télécrochet soient rassurés, ce ne sera pas le cas. « Evidemment, je ne peux pas m’arrêter là », préviendra Amel Bent en ouverture de l’épisode. « Quitte à avoir vingt talents dans mon équipe, je me retournerai jusqu’au bout », enchérira Vianney.

« Nous avons été victimes du casting »

« Je n’ai pas de problème à dire qu’on a été dépassé cette saison, avance à 20 Minutes Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice. Nous avons été victimes du casting, qui est globalement meilleur que les saisons passées. Les coachs avaient du mal à ne pas se retourner et à devoir essayer de justifier pourquoi. Florent Pagny s’est toujours dit "Si ça chante bien, j’y vais". »

S’il n’est pas rare qu’un coach arrive à l’étape suivante, celle des battles, avec un talent supplémentaire dans son équipe, cette année, le surnombre atteint des proportions inédites. « C’est la première fois que ça nous arrive d’attaquer le dernier jour de tournage avec seulement deux places à distribuer. En tant que producteur, je ne vais pas leur dire : "Vous vous retournez deux fois et puis c’est tout." On leur a dit : "Allez-y et on trouvera des solutions" », poursuit Pascal Guix. En l’occurrence, cela se résoudra par des battles à trois. « Ce n’est pas simple pour nous en production parce que ça fait des gens en plus, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, mais je préfère avoir des coachs heureux et des talents dont les prestations sont saluées, que l’inverse. Ce serait aberrant de leur dire de ne pas se retourner », confie le producteur.

« Il faut de la place pour tout le monde »

Concrètement, les auditions à l’aveugles ont été enregistrées sur cinq journées, fin décembre. Elles ont été transformées en sept épisodes. Celui qui sera diffusé samedi sur TF1 respectera en grande partie la chronologie du dernier jour de tournage pour lequel vingt talents étaient convoqués.

Permettre aux coachs de sélectionner davantage que quatorze candidats est une question d’équité. « Je fais une répartition des talents entre le premier et le dernier jour et je ne me dis pas :"Si ça ne se retourne pas le dernier jour, ce n’est pas grave". En vrai, j’ai besoin que les coachs puissent être constamment stimulés, émoustillés par des talents et des voix qui viennent tenter leur chance. Que ce soit le premier ou le dernier jour, il faut de la place pour tout le monde. » Et donc davantage que quatorze places.