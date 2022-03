Le 10 avril, TF1 conclura son direct du premier tour de la présidentielle à 21h30, puis rediffusera le film Les Visiteurs. C’est la première fois que la chaîne réduira à ce point le temps d’antenne pour un scrutin de la course à l’Elysée.

L’habitude, jusque-là, était aux très longues soirées électorales. « Vous aviez le plateau du 20 heures de TF1 qui arrivait sur le plateau de France 2 à 21 heures et vice-versa, et vous aviez encore des commentaires et des plateaux politiques, mais honnêtement sans beaucoup avancer », déclare Thierry Thuillier, le directeur général adjoint du pôle Information du groupe TF1.

« Les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué »

La première chaîne a donc décidé de programmer la comédie culte de Jean-Marie Poiré, en arguant que « les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué » et en mettant en avant « la multiplication de l’offre » de débats et commentaires sur les chaînes info.

La soirée du premier tour de TF1 débutera à 18h30. De 20 heures à 21h30, Gabriel Attal (LREM), Jordan Bardella (RN), Marion Maréchal (Reconquête !), Eric Ciotti (LR), Clémentine Autain (LFI) et Delphine Batho (EELV), seront invités sur le plateau. A 21h30, la soirée électorale continuera sur LCI, la chaîne info du groupe TF1.