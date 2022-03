M6 diffusait mercredi soir le cinquième numéro de l’édition 2022 de Top Chef, qui a vu l’élimination du jeune Elis Bond. L’émission avait commencé par une épreuve autour de l’oignon, où la brigade de Paul Pairet a brillé et Ambroise et Lilian se sont qualifiés directement pour la semaine suivante. Les six candidats restants se sont affrontés sur la proposition du chef pâtissier Dominique Ansel, à savoir un dessert vivant. Une épreuve qui a vu la qualification Pascal, Louise et Sébastien. Pour la dernière chance, Mickaël, Arnaud et Elis ont été départagés sur un plat consacré au boeuf. Et malheureusement, Elis a dû quitter l’aventure.

« J’aurais voulu rester plus longtemps, a-t-il commenté. Pour moi, Top Chef, c’était une grande famille. Là, je ne peux pas continuer, ça me pique, ça me fait mal ». Avant d’ajouter, très ému : « Tous ces candidats-là sont des personnes qui m’ont aidé à me dépasser. Je n’ai jamais eu des amis comme ça, réels. Je préférais toujours rester dans mon petit coin. J’étais souvent vu comme le vilain petit canard parce que je ne savais ni lire ni écrire. Je me suis accroché à moi-même, à me dire qu’il faut toujours me battre. Avec le peu de bagage que j’ai, je n’ai pas pu montrer réellement tout ce que je savais faire, mais j’ai vécu quand même une belle expérience. » Autant dire qu’il n’était pas le seul à finir l’émission les larmes aux yeux.