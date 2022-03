C8 prépare une émission de cuisine autour du plat préféré des Français et Françaises. Et pour l’animer, la chaîne a décidé de faire appel à une présentatrice maison et un chef étoilé. Selon les informations du Parisien, Raphaële Marchal, chroniqueuse dans l’émission William à midi, assurera la présentation de ce nouveau programme, accompagnée du chef étoilé Yannick Alléno, à la tête de plusieurs restaurants dans le monde et visage connu des téléspectateurs et téléspectatrices de Top Chef​ sur M6.

Le concept de l’émission, détaillé dans le Parisien, est de faire le tour de France à la rencontre des meilleurs ambassadeurs de dix plats et recettes iconiques de la cuisine française et étrangère. Une deuxième émission est également en projet, consacrée cette fois aux desserts. La diffusion, en prime time, est prévue cette saison.