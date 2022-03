TF1 proposait lundi soir La France face à la guerre, un vrai faux débat aux airs de grand oral entre huit des 12 candidats à la présidentielle. De 20h20 à 23h15, l’émission spéciale a réuni en moyenne 4,1 millions de téléspectatrices et téléspectateurs, pour une part de marché de 20 %, avec un pic d'audience de 5,2 millions à 21h02. La chaîne s’impose face à la concurrence, et un inédit de Cauchemar en cuisine sur M6, et revendique même la meilleure audience pour une émission politique de prime time depuis le lancement de la campagne, toutes chaînes confondues.

Il faut tout de même relativiser et remettre ce score en perspective avec, par exemple, un débat comparable, entre cinq candidats, diffusé en mars 2017 lors de la précédente présidentielle. Ce ne sont pas moins de 9,8 millions de personnes (47,9 % de PDA) qui étaient alors devant leur petit écran.