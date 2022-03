Anne-Sophie Lapix est en Ukraine. La journaliste y a tourné ce week-end des sujets sur le conflit et les drames qui s’y jouent, et présentera le 20 Heures de France 2 en direct lundi soir depuis la ville de Lviv. Comme le révèle Le Parisien, ce déplacement et ce journal délocalisé sont restés secrets pour des raisons de sécurité. Elle a rejoint l’Ukraine en fin de semaine dernière, et seuls quelques cadres du service étaient au courant de sa mission et de sa destination.

Toujours selon Le Parisien, la direction de l’information de France Télévisions a même hésité entre deux scénarios et deux présentateurs. Thomas Sotto, à la tête de Télématin depuis la rentrée, devait ainsi aller en Ukraine, tandis que le 20 Heures se rendrait du côté de la frontière polonaise. Mais finalement, seule Anne-Sophie Lapix est partie «au front», ce qui n’a pas manqué d’alimenter des tensions internes.