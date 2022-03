France 3 proposait, pour une fois, un inédit de sa collection Meurtres à… samedi soir, avec Meurtres sur les îles du Frioul, avec Francis Huster en tête d’affiche. Le téléfilm s’est placé en tête des audiences avec 4,66 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour une part de marché de 23,9 %. Le programme devance de peu The Voice sur TF1, dont le cinquième numéro, toujours les auditions à l’aveugle, a réuni 4,52 millions de personnes (22,4 % de PDA).

Musique et chansons également sur France 2 avec Taratata & Co de Nagui, qui squatte la troisième place de la soirée avec 1,55 million mélomanes (8,9 % de PDA). M6 suit avec le plus si nouveau MacGyver, interprété par Lucas Till, et 1,44 million d’amateurs de « je vais désamorcer cette bombe avec un trombone » pour 7,3 % de part d’audience. Enfin, et toujours, le magazine Echappées belles ferme le podium avec 1,06 million de téléspectateurs et téléspectatrices (5,3 % de PDA).