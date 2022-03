Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les Gallo referment leur album de famille. Ce lundi, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de Je te promets, l’adaptation à la française de This is us. Diffusée au fil de six soirées, la deuxième saison a attiré en moyenne 2,74 millions de fans, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. La série a donc perdu en effet de curiosité puisque 1,3 million de fidèles ont déserté par rapport à l’année dernière. Une troisième saison n’a pas encore officiellement été commandée.

La phrase du poste

Mardi, France 2 organisait un concert en association avec la Croix-Rouge française afin de recueillir des dons au profit du peuple ukrainien en cette période de guerre. Indochine, Zazie, Pascal Obispo, Julien Clerc faisaient partie des artistes ayant répondu présent, tout comme Florent Pagny. Malgré sa chimiothérapie, le chanteur tenait à être là, comme il l’a confié à Nagui.

Sur le plateau, Florent Pagny a indiqué avoir reçu un SMS de Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France, lui demandant s’il était « en forme pour venir soutenir ce qu’il se passe et attirer un peu l’attention. » Ce à quoi l’artiste a répondu : « bah oui, je serai là, je peux encore chanter. » Une initiative saluée à l’unisson par le public.

L’instant zapping

« Je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1 ! » Cette phrase n’est pas tirée d’un courrier de téléspectateur mécontent mais d’un candidat à l’élection présidentielle. Ce samedi, sur CNews, Jean Lassalle a exprimé son désaccord vis-à-vis de l’organisation de l’émission La France face à la guerre lundi prochain sur TF1. Huit prétendants au titre de chef de l’Etat ont été invités, ce qui n’est le cas ni du député, ni de Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou.

@jeanlassalle réagit à l’organisation de #LaFranceFaceALaGuerre sans lui lundi sur @TF1 : « Il y a un profond mépris de classe dans cette décision. Je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1. On me considère comme un candidat de merde et inutile » #LaMatinaleWECNEWS pic.twitter.com/iiTi6oGUrX — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) March 12, 2022

« On vous considère comme un sous-candidat ? », lui demande Jean-Pierre Elkabbach. « Un candidat de merde et inutile. De merde, oui. Comme s’il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n’a pas besoin ! », a ajouté Jean Lassalle avec un petit sourire en coin.

Les infos « pop-corn »

Elles vont pousser comme des champignons. À moins d’un mois du scrutin, les chaînes de télé veulent toutes leur émission politique. Après l’émission de TF1 à venir ce lundi (sans débat et sans tous les candidats donc), BFMTV proposera également « une grande soirée spéciale » réunissant tous les prétendants, mais cette fois encore sans confrontation, le 23 mars. La semaine suivante, les douze candidats devraient également se succéder sans se croiser dans une grande version d’Elysée 2022 sur France 2.

Elle devait être la « grande cause du quinquennat » d’Emmanuel Macron. Le mardi 29 mars, M6 proposera une soirée spéciale consacrée aux violences faites aux femmes. Dans un premier temps, la chaîne diffusera Elle m’a sauvée, une fiction primée au Festival de Luchon sur les vies de Julie et Laura, victimes de violences conjugales. Par la suite, Nathalie Renoux orchestrera une émission en plateau avec les protagonistes de ces deux affaires. La soirée s’achèvera avec deux documentaires sur les histoires de Julie et Laura.

Nommé à huit reprises, Bac Nord a dû se contenter du prix des lycéens lors de la 47e cérémonie des César. A la suite de ce coup de projecteur sur le film, France 2 a décidé de programmer un numéro inédit du magazine Affaires sensibles consacré à « la vraie histoire du scandale policier ». Manuel Valls, ministre de l’Intérieur à l’époque, Joël Dutto, le père de l’un des trois policiers révoqués et Sébastien Bennardo, le policier qui a mis le feu aux poudres, témoigneront tous les trois le lundi 21 mars à 23h.