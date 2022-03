Plus de deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, les chaînes de télévision continuent à bousculer leur programmation habituelle. Après France Télévisions cette semaine, c’est au tour de M6 d’annoncer une soirée spéciale consacrée au conflit ce dimanche. En lieu et place d’un numéro de Capital consacré au « grand pari du made in France », la chaîne fait appel à ses Avengers de l’info.

Pour la première fois, Ophélie Meunier, Julien Courbet et Bernard de la Villardière seront réunis pour présenter ce prime exceptionnel en direct. Dans un communiqué, M6 indique que les trois présentateurs se mobilisent « pour une soirée spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, ses effets sur le terrain et ses conséquences pour les Français » dans le but de « décrypter et répondre à toutes les questions dans une seule émission. »

La réunification des trois magazines d’information de M6

Dès 21h10, les téléspectateurs découvriront trois numéros spéciaux de Capital, Zone Interdite et Enquête Exclusive. L’épisode de l’émission économique présentée par Julien Courbet sera consacré aux conséquences de la crise en Ukraine sur le pouvoir d’achat des Français. Carburant, gaz, alimentation, les équipes du magazine s’attacheront à comprendre la hausse des prix et proposer des solutions au public.

Ophélie Meunier sera également en plateau pour lancer un sujet sur la résistance du peuple ukrainien. Des journalistes du programme sont partis à Kiev aux côtés de celles et ceux qui tentent de repousser l’avancée de l’armée russe. À 150 kilomètres de la capitale, le magazine a également posé ses caméras dans la ville de Jytomyr, ravagée par les raids aériens et les missiles lancés depuis la Biélorussie.

La soirée se terminera par un documentaire proposé par les équipes d’Enquête exclusive intitulé Biélorussie : la dernière dictature d’Europe à la botte de Poutine. « Quelques jours avant l’invasion de l’Ukraine, nos journalistes se sont rendus clandestinement en Biélorussie, se faisant passer pour de simples touristes. […] En filmant la vie quotidienne des Biélorusses, ils ont découvert un État policier, violent et inflexible, qui met en prison ceux qui contestent l’autorité du régime », annonce le communiqué de l’émission qui s’intéressera aussi à Alexandre Loukachenko, le président biélorusse.