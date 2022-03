Mettez la main sur votre loupe, ressortez votre carnet d’indices et allez chercher un stylo. Le vendredi 1er avril, TF1 lance la troisième saison de Mask Singer et vous invite à enquêter pour trouver le nom des personnalités qui chanteront et danseront sur la scène. Après le manchot, le robot ou encore le dragon l’an dernier (alias Larusso, Daniel Lévi et Issa Doumbia si jamais vous ne vous en souveniez plus), douze personnalités se prêteront à nouveau au jeu.

Lors de cette troisième édition, le public découvrira les costumes du caméléon, de la banane, du poisson corail, du cosmonaute, de la tigresse, du papillon, du cerf, du cochon, de l’arbre, du crocodile ou encore du bernard-l’ermite. Pour l’instant, impossible de savoir quel sera le douzième et dernier déguisement, la chaîne préférant garder le suspense jusqu’au bout.

Douze costumes et plus si affinités

Par ailleurs, Mask Singer mise sur quelques nouveautés techniques telles que des déguisements en LED ou bien évolutifs. Concrètement, certaines personnalités arriveront sur le plateau avec un look différent de semaine en semaine, à l’instar de l’arbre qui aura de belles feuilles ou des branches dénudées en fonction des saisons.

Contrairement à la saison précédente, il n’y aura pas une mais deux stars internationales au fil des épisodes. L’émission compte également créer la surprise avec la venue de plusieurs enquêteurs invités qui feront des prestations sous de nouveaux costumes puis se démasqueront immédiatement avant de rejoindre les enquêteurs pour jouer avec eux. « Les curseurs au niveau des costumes comme des surprises ont été poussés encore plus loin », a promis Anthony Meunier, le producteur du show, lors de la conférence de presse.