En décembre dernier, les sœurs Kardashian annonçaient leur grand retour à l’écran dans une nouvelle émission produite avec Disney à destination de sa plateforme Hulu et sobrement baptisée Les Kardashian. Et alors que le premier épisode sera diffusé le 14 avril prochain, les fans se demandent à quoi ils doivent s’attendre, tout juste quelques mois après la fin de la vingtième et ultime saison de L’Incroyable Famille Kardashian. Une question toute légitime à laquelle Kris Jenner et ses filles ont accepté de répondre en partie lors d’un entretien accordé à Variety.

Qu’on se le dise, il ne faut pas s’attendre à une grande révolution avec ce nouveau programme qui, pour l’heure, doit compter deux saisons et 40 épisodes. Si le style de production sera plus proche du documentaire que de la téléréalité, les trois sœurs ne manqueront pas d’aborder les sujets qui taraudent le plus l’audimat, à savoir leurs histoires de cœur.

Sous le soleil de Californie

Passage obligé, Kim Kardashian reviendra sur son divorce de Kanye West, mais aussi sur sa relation avec Pete Davidson. Et même si le comédien n’apparaît pas dans les épisodes déjà filmés, cela ne veut pas dire qu’il en restera absent. « Je n’ai rien filmé avec lui. Et je n’y suis pas opposée. Ce n’est juste pas ce qu’il fait. Mais s’il y avait un événement et qu’il était présent, il ne fuirait pas les caméras », a-t-elle assuré.

De même, Khloé Kardashian se pliera à quelques éclaircissements sur sa relation chaotique avec Tristan Thompson, le père de sa fille True. « J’aimerais n’avoir jamais eu à parler de ça parce que ce n’est vraiment pas un sujet amusant. Mais ça fait partie de ma vie alors ça apparaît dans l’émission », a-t-elle déclaré avec dépit, tandis que le basketteur a avoué en janvier dernier avoir mis enceinte une autre femme pendant leur relation.

Enfin, Kourtney Kardashian ne manquera pas d’offrir un aperçu de son idylle avec son fiancé Travis Barker.

Et pour conclure, le clan Kardashian pourrait signer pour d’autres projets, dans la mesure où Disney a su se montrer plutôt persuasif au moment de sortir le carnet de chèque. « Ça a définitivement été un facteur parce que nous livrons beaucoup de nos vies personnelles pour le divertissement », a ajouté Khloé Kardashian, précisant au passage que chacune recevait un salaire égal dont on imagine évidemment qu’il est confortable.