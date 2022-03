Si le stand-up, sous sa forme moderne et américaine, a trouvé sa place sur la scène comique française, d’autres types et pratiques d’humour en provenance des Etats-Unis n’ont pas réussi leur traversée de l’Atlantique, comme les émissions à sketchs à la Saturday Night Live, les films cultes avec Will Ferrell ou encore le roast. Littéralement « rôti » ou « passé sur le gril », le concept voit une célébrité être moquée par des amis et humoristes, par des vannes personnelles et gratuites, sous l’oeil d’un roastmaster et d’un public hilare ou choqué. Ou les deux.

L’émission Comedy Central Roast a largement participé à populariser le roast depuis 20 ans avec des invités d’honneur comme David Hasselhoff, Charlie Sheen, James Franco, Justin Bieber ou, pour le plus récent, Alex Baldwin en 2019. Le Comedy Central français propose tous les jeudis de mars à 23h, quatre roasts cultes et inédits en France, sur le défunt Bob Saget, ce jeudi, puis sur Pamela Anderson, Donald Trump et William Shatner.

De la scène à la télévision

Le roast n’est pas né à la télévision, mais sur scène, plus précisément au New York Friars Club en 1949 avec un Français, l’auteur et chanteur Maurice Chevalier, comme premier roastee. Comedy Centreal y tournera ses premières émissions de 1998 à 2002, avec les comiques Jerry Stiller, Rob Reiner, Chevy Chase ou Hugh Hefner comme invités.

La pratique doit également beaucoup au « king of cool », l’acteur et animateur Dean Martin, qui accueille de premiers roasts dans The Dean Martin Show en 1974, avant de lancer The Dean Martin Celebrity Roast, une série d’émissions spéciales diffusées tous les deux mois. Kirk Douglas, Jimmy Stewart, Frank Sinatra, Mohamed Ali et même un certain Ronald Reagan passent sur le gril mais en sortent à peine brûlés, surtout comparés au lance-flammes Comedy Central.

Souriez, vous êtes « roasté »

Suite au succès des retransmissions du New York Friars Club, la chaîne américaine lance ses propres roasts, et le premier, avec le stand-upper et acteur Denis Leary (Rescue Me) en 2003, réalise la meilleure audience de la chaîne… si on oublie South Park. Comedy Central Roast est diffusé à un rythme annuel et offre de grands moments de télévision. « Ce soir, nous honorons un millionnaire autodidacte, annonce le roastmaster Seth MacFarlane devant son invité Donald Trump. Il a démarré avec rien, a beaucoup travaillé et a amassé une fortune. Cet homme est Fred Trump, le père de Donald. »

La réaction de l’intéressé ? Un sourire crispé. Un roast implique que le roastee joue le jeu, prenne les vannes avec humour, et non (trop) au sérieux. Il n’est d’ailleurs pas toujours le seul à être la cible des blagues, et ses amis et proches également présents ne sont pas épargnés, comme Tommy Lee ou Courtney Love lors du roast de Pamela Anderson, presque intégralement tourné sur sa sexualité. A la fin, les rôles sont heureusement inversés, et le roastee devient le roaster et peut lui ou elle aussi lâcher les vannes. S’il y a en théorie aucun sujet tabou, certains invités ont imposé des limites, comme Pamela Anderson sur son hépatite C, William Shatner sur la mort de sa femme, ou Donald Trump sur le fait qu’il n’est pas aussi riche qu’il le prétend. Non, ce n'est pas une blague.

Au fil des émissions, l’humoriste Jeff Ross, inconnu en France, s’est imposé comme le maître du roast, et a lancé en 2019 sur Netflix le programme Historical Roasts, où il pousse le concept jusqu’à l’absurde puisqu’il s’agit de roaster des figures historiques comme Abraham Lincoln, Cléopâtre, Freddie Mercury ou… Anne Frank.