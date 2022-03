Il a fait comme sa casquette, il s’en est retourné. Logan, sympathique candidat belge de la saison 13 de Top Chef a été éliminé à l’issue du quatrième épisode. Le chef, membre de la brigade violette, a été envoyé en dernière chance sur un coup de bluff de Paul Pairet. Et ça a été raté. Sur le thème des fruits rouges, Logan a mal dosé les éléments d’un plat avec presque que des éléments crus.

Il repart la mine basse mais sans rancune. Logan a répondu aux questions de 20 Minutes.

En quatre émissions, vous étiez devenu une des figures de cette saison 13 de Top Chef. Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui, plusieurs mois après votre élimination ?

Tout va bien ! Je n’ai retenu que le bonheur, la bonne expérience. Et après mon élimination je suis reparti au boulot, toujours dans un bon état d’esprit. Je ne ressasse pas.

On vous sent tout de même très déçu et abattu au moment où vous êtes éliminé.

Je l’avais senti. J’ai été un peu déçu bien sûr, mais je retiens le positif de cette expérience, ça a été un challenge très fun, je retiens l’amusement aussi. C’est important.

Quelle leçon avez-vous tirée de cette expérience ?

Je ne vois pas ça comme une leçon. C’est vraiment une expérience. Mais peut-être que ça m’a appris à mieux me connaître, à aller droit au but, à ne pas m’éparpiller.

Avez-vous eu l’impression d’avoir pu montrer votre personnalité de chef ?

En tout cas, dans mon restaurant, il y a une affluence depuis le début de l’émission. Donc j’ai dû réussir à donner envie, à piquer la curiosité. J’aurais voulu montrer encore plus de ma cuisine, mais si c’était le moment, c’était le moment…

C’est d’autant plus douloureux que les deux autres épreuves s’étaient très bien passées pour vous et votre brigade.

Franchement, ce sont mes deux meilleures épreuves. Je me sentais super bien, super à l’aise. Dans la brigade on se sentait en osmose, on travaillait très bien tous les trois. Sur l’épreuve d’Alexandre Mazzia, je me suis éclaté, j’ai fait cette glace avocat-banane que le chef a adoré. Sur l’autre épreuve, c’était le plus beau moment de mon Top Chef, mon meilleur souvenir. Avec Ambroise, on a fait ce plat super décalé, complètement dans l’univers du chef…

Mais les deux fois vous passez à un cheveu de la victoire. Et finalement, le chef Paul Pairet vous envoie en dernière chance…

J’ai été pris au dépourvu. Je ne me voyais pas du tout y aller. Le chef a changé d’avis au dernier moment. Il devait envoyer Ambroise mais il a préféré que j’y aille parce qu’il n’avait pas encore vu Ambroise seul en cuisine et avait un peu peur de ça. Il a fait un coup. Moi, mentalement, j’étais déjà ailleurs, déjà qualifié, déjà en vacances. Et voilà.

A la dégustation, les chefs aiment beaucoup votre sauce à la framboise mais regrettent qu’il n’y en ait pas assez. Finalement, votre élimination s’est jouée à quelques gouttes…

Et oui, c’est ça la cuisine, c’est le jeu. Parce que ça reste un jeu, un concours. Tout se joue à peu de choses, un peu de chance aussi.

Vous en voulez à Paul Pairet ?

Pas du tout ! Je n’ai aucune rancune.

Lui s’est senti coupable de vous avoir désigné au dernier moment. Vous en avez parlé avec lui après l’émission ?

Non.

Pourquoi ?

J’ai son numéro mais je ne lui ai pas encore sonné. Je n’ai pas encore trouvé les bons mots pour lui dire que je n’ai que de l’amour et de l’admiration pour lui, je suis tellement fier qu’il ait cru en moi.

Vous espériez être le premier Belge à gagner Top Chef. Maintenant vous soutenez votre compatriote Elliott ?

Je les soutiens tous. Je me suis entendu avec tout le monde, il y avait une super ambiance.