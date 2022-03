Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Un habitué des cuisines de l’émission est venu juger la première épreuve de ce nouvel épisode. Alexandre Mazzia, chef 3 étoiles, a demandé aux candidats de réaliser un dessert aux associations improbables. Melon et câpres, avocat et banane, chocolat et bacon, des saveurs que l’on avait du mal à imaginer ensemble. Pourtant, les concurrents ont tous relevé le défi, dont Lucie. Les regards étaient particulièrement braqués sur la cheffe qui avait un passif avec le juge du jour : il y a plusieurs années, elle a refusé un poste qu’il lui avait proposé. Est-elle parvenue à faire amende honorable ?

Dans la suite de l’épisode, Andoni Aduriz a demandé aux personnes encore en course de préparer une recette salée ou sucrée autour d’un élément glacé inédit. Glace au piment, arête de hareng fumé à l’azote, granité d’eau de figues, il y en avait pour tous les goûts (pas les nôtres en tout cas). Qui a remporté les deux épreuves ? Qui n’est pas parvenu à se qualifier ? Tout ça est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce quatrième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !