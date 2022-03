Que s’est-il passé lors de la diffusion d’un épisode de Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir sur TF1 dimanche matin ? Comme le rapporte Puremédias, un internaute a souligné sur Twitter le fait que plusieurs séquences de l’épisode en question avaient disparu, en comparaison avec la version diffusée à l’international.

Il s’agit de scènes se déroulant dans un bus, entre la mère de l’héroïne et un contrôleur, celui-ci la réprimandant agressivement parce qu’elle ne possède pas de ticket. Face à des accusations de censure, Thomas Astruc, le créateur du dessin animé, a pris la défense de la chaîne sur Twitter.

Deux séquences coupées

La première séquence concernée par cette coupe prend donc place dans un bus lors d’un contrôle de Sabine Cheng, la mère de Marinette. Sans ticket, elle explique que c’est sa fille, descendue plus tôt, qui les a. « Pas de titre de transport, ça fera 50 euros ! Vous réglez ça comment ? », lui assène le contrôleur. Dans la version de TF1, la scène se termine ici. Dans la version originale, elle se poursuit par un échange tendu et un comportement agressif du contrôleur qui remet en question la sincérité de la mère de Marinette. Vient ensuite la deuxième séquence qui pose question.

Sur TF1, l’action reprend lorsque le contrôleur fait descendre Sabine Cheng du bus afin de se tourner vers un policier. Et c’est tout. Dans la version originale, le policier, dont la fille est dans la même classe que Marinette, reconnaît la femme interpellée. Embarrassé, il prend toutefois le parti du contrôleur et décide de l’emmener au poste pour un contrôle d’identité. La scène se termine sur le contrôleur qui s’empare de force du sac de Sabine Cheng. Surprise par la violence du geste, elle crie à l’injustice.

Intéressant. L'épisode de #MiraculousLadybug "Qilin" passé ce matin sur TF1 a été lourdement censuré.

~3mn ont été enlevées.



Un plan de la VF n'existe pas non plus en entier dans la version anglaise (le bus qui démarre).



(1/2) pic.twitter.com/nJLhJeBoOM — Fenarinarsa (@fenarinarsa) March 6, 2022

« Inutile de faire un mauvais procès à TF1 »

« Alors, comme d’habitude, les choses méritent d’être plus nuancées que beaucoup de ce qui va être dit », a réagi Thomas Astruc, le créateur de Miraculous, sur Twitter dimanche. « Le but de cet épisode était de montrer les mécaniques qui peuvent conduire à une injustice. En aucun cas, et j’insiste dessus, il ne s’agissait de montrer une mauvaise image d’une institution. Pourquoi ? Parce qu’on s’adresse à des enfants. Nous devons montrer une bonne image des institutions parce qu’ils doivent pouvoir avoir confiance en elles », explique-t-il notamment. « Je pense que l’épisode évite bien cet écueil, ne dit pas bêtement policier = méchants, mais montre comment lorsqu’une personne devient détentrice d’une autorité quelconque, il y a la possibilité d’un abus de pouvoir si cette autorité est utilisée sans discernement », ajoute-t-il.

Il explique ensuite la position de la chaîne. « TF1 est légalement responsable du contenu diffusé. Donc, si pour quelque raison que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, que l’histoire pourrait être mal comprise, que les institutions se sentent attaquées ou que cela puisse nuire à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans les institutions, ou, tout simplement, que cette histoire est trop complexe pour eux, bref, s’ils estiment finalement que ce qu’on a essayé de faire ne les a pas convaincus… Alors, même si ça me désole, je peux comprendre qu’ils coupent ce passage. Pas par autoritatisme, comme beaucoup le diront, mais par prudence », dit-il.

« Inutile de faire un mauvais procès à TF1, en criant au fascisme ou à l’atteinte à la liberté d’expression, poursuit Thomas Astruc. Et c’est celui dont le travail a été coupé qui vous le dit. TF1, c’est pas CNews. Ils sont bien plus ouverts que ce qu’on imagine. Mais comme tout média en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux à guetter le moindre faux pas. Ils doivent donc être convaincus par ce qu’ils diffusent. Là, ils ont eu un doute, et concernant un programme pour enfant, le doute n’est pas permis. On peut ne pas être d’accord, mais je pense que la situation mérite qu’on soit plus nuancé. » Contactée par Puremédias, TF1 n’a pas encore réagi sur le sujet.