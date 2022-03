Avec Fulenn, la chanson du groupe Alvan et Ahez, la France a désormais une chanson entraînante et entêtante pour la représenter à l’Eurovision en mai prochain. Mais c’est aussi une chanson qui a la spécificité d’être intégralement en langue bretonne, une région dont est originaire le groupe. « C’est une langue dont on a eu très longtemps honte. Maintenant, c’est une véritable fierté de pouvoir l’apporter jusqu’à l’Eurovision », a confié avec émotion Marine Lavigne, l’une des membres d’Ahez, après leur victoire samedi soir. Mais que signifient les paroles en français ?

« "Fulenn" signifie "étincelle" et "jolie fille". C’est le feu, la passion, la danse, la fête », explique-t-elle. Mais encore ? Dans la traduction, qu’a dévoilée le groupe sur son compte Instagram, on découvre qu’il s’agit d’une histoire d’émancipation féminine à travers le récit d’une fille « qui danse avec le diable ».

« En faisant fi des bêtes sauvages je danse »

« E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz/Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz/Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz ». Il s’agit du premier couplet de la chanson qui pose le décor et qui signifie en français : « Dans l’obscurité des bois germe la nuit/Les étoiles apparaissent dans le bruissement sans repos/Une ombre féminine virevolte à la lueur d’un flambeau ».

Elles poursuivent : « Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan/Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant/Ha da dreiñ 'n’añ en ur c’han da gan' a-unvan ». En français : « En faisant fi des bêtes sauvages je danse/Je vole le feu de leur regard plein de convoitise/Et le change en un chant à reprendre à l’unisson ».

Puis vient ensuite le refrain (s’il ne fallait apprendre qu’un seul morceau de la chanson, ce serait celui-là) : « Dañsal a ra gant an diaoul ha para ? Dañsal a ran gant an diaoul ha para ? ». Autrement dit : « Elle danse avec le diable, et alors ? Je danse avec le diable, et alors ? » Soit l’histoire d’une fille qui fait ce qu’elle veut et s’éclate toute la nuit si elle le désire, se fichant totalement du regard des autres. On valide complètement.

