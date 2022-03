Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Et une nouvelle allocution télévisée pour le chef de l’Etat. Mercredi, Emmanuel Macron s’est exprimé durant quinze minutes au sujet de la guerre en Ukraine. Visiblement attendue, son intervention diffusée sur huit chaînes a été regardée par 21,1 millions de téléspectateurs, soit 82,7 % du public, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Dans le détail du podium, TF1 remporte le match des audiences avec 8,68 millions de personnes branchées sur la Une contre 6,1 millions pour France 2 et 2,7 millions sur M6.

Le flash info

La nouvelle vient de tomber. Ce dimanche 6 mars, Gabriel Attal sera l’invité en plateau du 20 Heures de TF1. La chaîne indique dans un communiqué que « trois jours après la déclaration de candidature d’Emmanuel Macron, le porte-parole du gouvernement répondra en direct aux questions d’Audrey Crespo-Mara. » L’entretien devrait donc être particulièrement tourné sur l’arrivée du président de la République dans la course à l’Elysée.

L’instant zapping

C’est une édition particulière du 13 Heures qui s’est tenue jeudi sur TF1. Au lendemain de la mort de Jean-Pierre Pernaut, le journal s’est ouvert avec quelques images du journaliste décédé d’un cancer du poumon. Juste après, Jacques Legros, les yeux embués, a lu un texte sans même lancer le fameux « Madame, Monsieur, bonjour » à l’attention des téléspectateurs. « Depuis hier, une ombre plane sur ce journal de 13 Heures, celle de Jean-Pierre Pernaut qui l’a créé, qui l’a incarné pendant plus de trente ans et qui nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, à sa famille et cette édition lui est dédiée », a-t-il déclaré.

Ce n’est que trente secondes après le début du générique que Jacques Legros a salué les fidèles du JT avant d’informer brièvement le public du contenu de cette édition, dont une très large partie a été consacrée à la mémoire de Jean-Pierre Pernaut, y compris la fin de l’interview de Jean Castex, invité en plateau pour annoncer la fin du port du masque et du pass vaccinal le 14 mars dans un grand nombre de lieux.

Les infos « pop-corn »

En marge du Salon de l’agriculture, dont l’édition 2022 se termine ce dimanche, une cinquantaine d’agriculteurs de L’amour est dans le pré étaient réunis pour de grandes retrouvailles. Et Karine Le Marchand était là également ! L’occasion, pour l’animatrice, de révéler qu’elle travaille sur un projet autour du monde agricole. « L’idée, c’est de raconter, à travers des archives et des films de famille, comment le métier [d’agriculteur] a évolué depuis la charrue et les bœufs jusqu’aux enjeux actuels », a-t-elle confié selon Le Parisien. Le tournage va s’étendre sur une année entière.

CNews se fait taper sur les doigts. L’Arcom (le nouveau nom du CSA) a décidé de mettre en garde la chaîne d’information en continu en raison d’une illustration erronée d’un sondage dans L’heure des pros 2 en octobre dernier. En additionnant les pourcentages de chacun des candidats, on arrivait à un total de 103 %. Pourquoi ? Parce que CNews émettait l’hypothèse des candidatures simultanées de trois des candidats à la primaire du parti Les Républicains « alors qu’elle n’avait pas été envisagée par l’institut de sondage », note le gendarme de l’audiovisuel.

A un mois environ du premier tour de l’élection présidentielle, la télévision devient de plus en plus une arène politique. Afin d’injecter un petit peu de douceur dans ce monde de brutes, Canal+ va relancer un programme qui avait fait son apparition lors de la précédente campagne : Au tableau !. Le 22 mars, la chaîne va confronter quatre candidats (Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour) aux questions d’enfants âgés de 8 à 12 ans.