Le service public se cale au tempo de l’actualité. Alors que la guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine dure désormais depuis une dizaine de jours, France Télévisions décide de consacrer une large partie de ses rendez-vous d’information à l’offensive russe et ses conséquences sur le peuple ukrainien.

Ce samedi, France 2 diffusera un reportage tourné dans la base aérienne de Constanța dans 13h15, le samedi. Dans cette ville de Roumanie, un des points stratégiques de l’Otan, des soldats français doivent assurer une présence dissuasive et se préparer à défendre le territoire avec les autres alliés en cas d’attaque russe.

Dimanche, direction France 5 pour un numéro spécial de C dans l’air présenté par Caroline Roux en prime time. Dans cette émission diffusée en direct, la journaliste sera entourée d’invités et d’experts pour débattre de la guerre en Ukraine et de ses enjeux pour la France, l’Europe et le monde.

Indochine, Zazie, Florent Pagny à l’affiche d’un concert spécial

Mardi, France 2 était censée proposer un nouveau numéro de son émission présidentielle Elysée 2022. Pourtant, Laurent Guimier et Léa Salamé ne passeront aucun politique au grill ce soir-là puisque la chaîne a décidé de déprogrammer son rendez-vous d’information au profit d’une « soirée spéciale de solidarité » coorganisée par France Télévisions et par Radio France.

En direct depuis la Maison de la Radio et de la Musique, un concert de soutien à l’Ukraine sera diffusé à partir de 21h10. Indochine, Zazie, Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni ou encore Clara Luciani participeront à l’événement. Malgré sa chimiothérapie et l’annulation de sa tournée, Florent Pagny viendra également donner de la voix.

Le public pourra « répondre concrètement à l’urgence humanitaire, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française », expliquent France Télévisions et Radio France dans un communiqué.

Une soirée de l’info dédiée à la guerre en Ukraine sur France 2

Deux jours plus tard, c’est une nouvelle soirée spéciale qui se tiendra sur l’antenne de France 2. Jeudi, la chaîne proposera un numéro du magazine Envoyé Spécial au plus près des combats. Le carnet de route d’une enfant du pays, la préparation d’un boulanger de Besançon en route pour la frontière pour aider les réfugiés, le quotidien d’un reporter de guerre à Kiev, l’arrivée des populations dans un village de Mayenne… En tout, pas moins de six reportages seront consacrés à la guerre en Ukraine.

Par la suite, Complément d’enquête sera bien diffusée mais change de sujet. À la place d’un documentaire sur la récolte et l’analyse de nos données par les politiques, Tristan Waleckx livrera un portrait et une enquête consacrés à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.