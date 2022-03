Les Enfoirés dans les étoiles. Vendredi soir, le concert annuel de la troupe s’est ouvert avec un tableau autour de l’espace. Sans surprise, le divertissement organisé au profit des Restos du cœur a atteint un niveau stratosphérique et s’est placé en tête des audiences en réunissant 7,97 millions de fans jusqu’à 22h40 sur TF1, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias, soit 37,2 % du public.

La deuxième partie de la soirée, avec la suite du spectacle diffusée de 22h50 heures à 23h30, a quant à elle été suivie par 5,91 millions de personnes. L’an dernier, le début de soirée avait réuni 9,25 millions de téléspectateurs. Deux chiffres à souligner : côté pile, on retiendra que le concert, qui signe donc une forte baisse en un an, atteint aussi son plus faible niveau depuis 1995. Côté face, on notera le très beau pic d’audience enregistré à 8,7 millions de curieux.

Un écart de cinq millions de personnes entre les deux premières chaînes

Du côté des autres chaînes, France 2 arrive en deuxième position avec une rediffusion de la fiction Le crime lui va si bien. La série dans laquelle figure Claudia Tagbo a été regardée par 2,95 millions de fidèles, soit 13,8 % du public. Un score en baisse d’un peu plus d’un million de personnes par rapport à l’épisode de la semaine dernière, qui était un inédit.

M6 arrive à la troisième place des audiences avec une rediffusion de Maison à vendre. Seuls 1,24 million de téléspectateurs ont suivi les aventures de Stéphane Plaza, soit une part de marché de 6,0 %.