Trente-sept ans après l’appel lancé par Coluche, les Enfoirés sont toujours là. Trente-six artistes ont répondu à l’appel d’Anne Marcassus, la productrice des Enfoirés. Avec, comme d’habitude, un mixte entre anciens, nouveaux et une poignée d’historiques de retours mais aussi entre chanteurs et guests utilisés à contre-emploi. Kylian Mbappé et Thomas Pesquet font leur retour lors de cette édition. « Ça apporte beaucoup de sens à notre chemin dans ce métier rempli de paillettes, pas toujours extrêmement sincère, évoque Amir. On se rencontre dans ces moments-là que l’on peut faire de la musique, du live dans le bon sens, avec de bonnes intentions et beaucoup moins d’ego. »

Ils sont en fait beaucoup plus à avoir accepté l’invitation. Car cette édition tournée fin janvier à Montpellier, en pleine quatrième vague du Covid-19, a dû se priver de plusieurs artistes touchés le virus : Jenifer, Christophe Mahé, Jane Birkin, Michèle Laroque, Jeff Panacloc, Carla Bruni, Claire Keim et Michaël Youn ont renoncé au dernier moment. Tout comme le public, finalement prié de rester chez lui sur décision gouvernementale, alors que les places des concerts étaient quasiment toutes vendues.

Des Steadicam pour tourner au plus près des émotions

Un trou de 4 millions d’euros pour les Restos du cœur. Et un spectacle complètement redessiné par Anne Marcassus. « On a utilisé des Steadicam sur scène afin de tourner au plus près des artistes. On commence en close-up, on se balade dans l’histoire et ensuite on part davantage en large. Je crois que ça donne des images et des scènes vraiment fantastiques, comme ce tableau incroyable sur Dingue, le morceau de Soprano ».

Autre changement, les sketchs. Les Enfoirés se sont entourés d’un des réalisateurs des Guignols de l’info afin de les tourner en coulisses, comme de petites fictions. « On s’est aperçu l’année dernière de la difficulté de faire des vannes sans public. Jusqu’à l’an passé, avec la présence du public lors des premiers concerts, on pouvait essayer des vannes. Si ça ne marchait pas, on les enlevait », détaille Philippe Lacheau, qui a interrompu la promo de son film Super-héros malgré lui pour participer aux Enfoirés. « Quand on arrivait au week-end, lorsque les caméras filmaient, ça tenait à peu près la route. Là, sans ce recul, quand tu passes à la télé, tu te dis que ce n’est pas forcément drôle. »

« Une cause imparable »

« Techniquement, ça fait appel à des ressources différentes, confirme Patrick Bruel, un fidèle. Je le comparerais avec la différence qu’il peut y avoir entre le cinéma et le théâtre. Au cinéma, vous répétez six, sept, dix fois, avec 20 à 30 secondes par prise. Et au bout de deux heures, on passe à autre chose. On n’a pas le temps d’avoir du recul, contrairement au théâtre où on a eu la réponse du public qui nous donne des indications, sur ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas ».

Des tableaux superbes, entre la Terre et l’espace – vingt-deux au total – des gens « heureux de se retrouver », confirme Catherine Lara, de retour – comme Jean-Louis Aubert – après des années d’absence. La magie des Enfoirés fonctionne toujours. « C’est un peu une grande émission de télévision à la manière des Carpentier avec le plaisir d’être tous ensemble une fois de plus pour une cause imparable », résume Patrick Bruel. « J’ai été tellement heureuse d’être appelée », sourit Anne Sila. La finaliste de The Voice 2015 et gagnante de l’émission All Stars en 2021 est l’une des nouvelles têtes de cet Air d’Enfoirés version 2022, diffusé ce vendredi (21h10) sur TF1. Comme le sont Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana et Ofenbach.

Les double CD et DVD, essentiels pour assurer la mission des Restos du cœur au quotidien seront en vente dès le lendemain. Chaque DVD vendu permet le financement de 17 repas par l’association humanitaire.