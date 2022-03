Vitres brisées, pare-chocs déformés, carcasses éventrées… Le nouveau numéro des Routes les plus dangereuses du monde pose le décor dès les premières secondes. Les équipes de tournage se sont rendues sur le chemin de l’Interstate 35 qui traverse les Etats-Unis du nord au sud en passant notamment par le Texas, là où les caméras du magazine de W9 se sont posées.

Sur cet axe qui relie Dallas à San Antonio, une personne est tuée toutes les deux heures. « On a choisi les Etats-Unis parce qu’on a toujours l’impression que c’est une grosse puissance, un grand pays et qu’il n’y a pas de souci concernant la route. Bien au contraire », corrige Stéphane Carpentier, le visage du programme. Pour en faire la démonstration, la production de l’émission a choisi de récupérer des images venues de la télévision américaine, des réseaux sociaux ou des caméras de surveillance. Ces vidéos sont combinées avec les interviews de responsables de la sécurité, de forces de l’ordre et d’automobilistes réalisées sur place.

Une situation « indigne des Etats-Unis »

« Les documentaires sont ultra-spectaculaires par la force des images mais ils sont intelligemment enrichis par tous les témoignages recueillis sur place, juge Stéphane Carpentier. On montre aussi que des gens font tout pour que ça s’inverse. » La parole est donc donnée aux secouristes ou bien aux quidams qui viennent en aide aux blessés mais aussi aux personnes qui profitent du business des accidents, à l’instar d’un chasseur d’images connecté aux fréquences radios de la police et des urgences pour filmer les catastrophes au plus près et revendre les extraits aux chaînes locales.

Alcool, vitesse excessive, utilisation de son téléphone au volant, les causes de ces accrochages sont multiples et, dans le cas du Texas, plutôt similaires à celles que l’on connaît en France. « L’épisode prouve que la première puissance mondiale n’a pas des infrastructures dingues et que c’est un peu indigne des Etats-Unis, indique Stéphane Carpentier. L’intérêt de cette série est aussi de montrer aux téléspectateurs français que chez nous, ce n’est finalement pas si mal. » L’aspect pédagogique de ce numéro est notamment alimenté par une séquence dans laquelle on apprend que les policiers texans distribuent des avertissements à tour de bras, sans jamais mettre d’amende.

Un effet « bouchon de curiosité » à la télé

Dans les deux prochains épisodes, le magazine s’intéressera à une autoroute à hauts risques en Bulgarie puis à deux réseaux routiers espagnols très empruntés par les touristes français. Un choix qui permet de relancer l’intérêt en montrant des pays différents et des problèmes multiples. « Il faut prendre une destination soit exotique, soit connue des Français, explique Stéphane Carpentier. La Bulgarie est un pays qui a un vrai problème d’infrastructures et ça suscite la curiosité. »

Un peu comme ces « bouchons de curiosité » qui se forment lorsqu’un accident de la route vient de se produire, le programme de W9 mise sur cette fascination que ressent une partie des Français. Preuve que cela fonctionne : les deux premiers numéros diffusés en février 2021 avaient attiré 952.000 téléspectateurs en moyenne pour 4 % de part d’audience sur l’ensemble du public.

« Ce sont des situations dramatiques, évidemment, mais toujours spectaculaires en termes d’images », reconnaît le journaliste qui n’a pas fini de s’aventurer en milieu hostile. D’ici la fin de la saison, il incarnera une nouvelle émission, cousine de celle-ci : Les villes les plus dangereuses du monde.