Un témoignage très émouvant ! Nathalie Marquay a choisi le 20 heures de TF1 ce jeudi pour rendre hommage à son époux, décédé ce mercredi, Jean-Pierre Pernaut. « Il a toujours été fort, il s’est battu pour sa famille. Il avait envie de ne rien lâcher », a-t-elle lancé, émue.

➡️ Nathalie Marquay-Pernaut (@nmarquaypernaut) nous parle de Jean-Pierre Pernaut.



🗣️ "On avait hâte de pouvoir être ensemble, à faire un vieux couple."



📺 #LE20H de @TF1 pic.twitter.com/NsxUMlTtTe — TF1Info (@TF1Info) March 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Un boulimique de travail »

La veuve de Jean-Pierre Pernaut a ensuite évoqué la passion de son époux pour son métier. « C’était un boulimique de travail. Il s’inquiétait toujours pour la famille de TF1. Il voulait toujours que cela soit bien fait », explique-t-elle.

Nathalie Marquay-Pernaut confie ensuite qu’elle aurait aimé qu’il arrête de travailler plus tôt, considérant son cancer de la prostate comme une alerte, espérant pouvoir profiter de son mari et voyager avec lui. « On avait hâte de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple comme tout le monde, mais Jean-Pierre n’est pas comme tout le monde », confie-t-elle, en larmes.

« Il ne voulait pas prendre sa retraite, poursuit-elle. Pour lui, c’était vital TF1, son groupe du 13 heures, ses amis, c’était son oxygène, c’est pour cela qu’il avait tellement de mal à décrocher. » Et d’ajouter : « Il demandait tous les jours les audiences (…) comme s’il avait peur de ne pas réussir. »

« Tout le monde va m’oublier »

Jean-Pierre Pernaut n’a finalement quitté le 13 heures de TF1 que le 18 décembre 2020. Nathalie Marquay s’est souvenue d’un moment précis : quand elle a échangé avec Jean-Pierre Pernaut sur le jour de sa mort : « Tu te rends compte le jour où toi tu vas mourir chéri ? Ça va être chiant pour moi à gérer. Comment je vais gérer ? Ça va être horrible ! Il m’a répondu : “Ne t'inquiète pas, quand je ne serai plus chez TF1, tout le monde va m’oublier”. Voilà chéri, si tu m’entends… Les gens l’aiment toujours, les gens sont fidèles, donc je voulais remercier tout son public, tous ces gens, pour tous ces messages d’amour, les fleurs », a-t-elle conclu dans un sanglot.