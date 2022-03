L’ex-présentateur vedette de TF1, Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi des suites d’un cancer des poumons à l’âge de 71 ans, était le papa de quatre enfants, Olivier, Julia, Lou et Tom. Très active sur TikTok où elle compte quelque 900.000 abonnés, Lou, 19 ans a partagé un message pour remercier tous ceux qui avaient manifesté leur soutien.

« Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites-leur que vous les aimez », a-t-elle écrit sur un fond noir. Ce message était accompagné d’un extrait du tube de Johnny Hallyday, Je te promets.

Un choix musical judicieux et émouvant, d’une part, parce que Jean-Pierre Pernaut était un grand fan du Taulier et d’autre part, parce qu’il évoque le générique de l’adaptation française de This is Us, Je te promets, diffusé sur TF1, qui met en scène une fratrie confrontée au deuil de leur père.

A 19 ans, la jeune femme n’a jamais tari d’éloges sur son célèbre papa. Le 25 octobre 2021, la fille de Natalie Marquay confiait au sujet de l’ancien journaliste star de TF1 qu’elle avait filmé pour les besoins de son compte TikTok sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 : « C’est une personne tellement naturelle, même dans la vie de tous les jours. Quand on le croise, on ne se dit pas que c’est quelqu’un qui présentait le JT tous les jours. Je le filmais dans toutes les situations parce que dans la vraie vie, il est pareil, il est naturel au quotidien. »