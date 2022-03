Sur Twitter depuis plusieurs minutes, un triste carré noir s’affiche sur le compte de Nathalie Marquay-Pernaut. Son mari, Jean-Pierre Pernaut, est décédé ce mercredi à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer du poumon. Outre son épouse, les hommages abondent sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa disparition. Le monde de la télévision et de l’information est en deuil après la perte de cet ex-présentateur star du JT de TF1, mais aussi le monde politique, à l’instar de Jean Castex.

« Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu, écrit le Premier ministre sur le réseau social. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère. La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d’elle et savait si bien lui parler. Jean-Pierre Pernaut nous manque déjà. » Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a elle aussi rendu hommage au présentateur : « Maître du journal de 13h de TF1 pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut a notamment contribué à mettre en valeur nos territoires et la beauté de la France. Nous perdons un grand journaliste. J’adresse mes pensées émues à ses proches et ses collègues. »

« Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance »

Parmi les anciens confrères du présentateur, Thomas Sotto a très vite publié un message sur Twitter. « La télévision ne serait pas tout à fait la même sans des personnalités fortes et marquantes comme Jean-Pierre Pernaut. JPP fait partie de ceux qui ont inventé quelque chose », estime-t-il. Michel Denisot quant à lui a fait part de sa « tristesse », se remémorant ce « collègue au journal de 13h époque Yves Mourousi » qui « a réussi un parcours singulier et long en étant lui-même ». Alexia Laroche-Joubert, productrice de Miss France notamment, a salué le professionnalisme de Jean-Pierre Pernaut : « Nous avons eu la chance de passer cette soirée ensemble en décembre. Tu étais affaibli mais tu n’arrêtais pas de me dire combien tu étais content d’en être le président d’honneur ».

Des collègues de TF1 ont eux aussi rendu hommage au présentateur. A commencer par Jean-Pierre Foucault, qui lui aussi a souligné son courage. « Il avait tenu à présider Miss France en décembre. Malgré la fatigue qu’il cachait… Il n’en parlait pas… Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les Français aimaient. Et que l’intelligentsia brocardait… La France profonde est veuve. Et nous sommes tous très tristes », a-t-il écrit. « Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance. Tu vas manquer à tous les Français. Toutes mes pensées à Nathalie et toute sa famille qui l’aime tant », a posté de son côté Camille Combal. « Un grand monsieur, un complice de + de 20 ans, un grand présentateur qui a créé son journal, l’a assumé en a fait un formidable succès pendant plus de 30 ans. Un grand frère dans ce métier, si bienveillant. Tu vas me manquer », a écrit Denis Brogniart.