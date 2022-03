Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Dans le cadre de la première épreuve de l'épisode 3, les chefs ont choisi deux candidats de leur brigade. Ángel León, qui a impressionné tout le monde avec sa cuisson instantanée au sel liquide la saison dernière, a fait son retour. Et pas pour faire de la figuration ! Lumière tamisée sur le plateau, le chef joue avec un liquide bioluminescent, une boisson qui recrée la lumière de la mer. Après cette démonstration, les candidats se sont affrontés sur une épreuve autour d’un dessert marin.

Pour leurs petits camarades qui n’avaient pas encore pris part à la compétition, un défi avec le poulet rôti comme thème les attendait. Volaille cuite en saumure, mille-feuilles de peaux de poulet, riz au sang… Les concurrents s’en sont donné à cœur joie. Les cuisiniers n’ayant pas convaincu le chef Alexandre Gauthier se sont disputé une dernière chance capitale. On ne vous dit pas tout ici, le reste est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce troisième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !