Marie-Sophie Lacarrau est absente du 13 Heures de TF1 depuis le 17 décembre, pour raisons de santé. La journaliste, qui souffre d’un problème ophtalmique, donne de ses nouvelles ce samedi dans une courte vidéo postée sur Twitter.

Elle explique qu’elle porte des lunettes de soleil « pour protéger [son] œil, qui est encore fragile ». Et de préciser : « Je souffre d’une infection rare et sévère et qui nécessite un traitement long. Je fais tout pour revenir au plus vite. »

Vos messages sont si nombreux… MERCI pour votre soutien qui me touche énormément. Hâte de vous retrouver 😘 pic.twitter.com/wCHjaf7GiO — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) February 26, 2022

« J’ai hâte de vous retrouver »

La présentatrice du journal en profite pour remercier les téléspectateurs et téléspectatrices « pour toutes [leurs] marques d’attention et de soutien qui [la] touchent énormément ».

Elle dit aussi sa gratitude à TF1 « pour sa compréhension et pour toute la réorganisation que cela implique pour le 13 Heures », avant de saluer Jacques Legros, qui assure l’intérim, et Julien Arnaud, qui a remplacé Jacques Legros en congés cette semaine. « J’ai hâte de vous retrouver », conclut Marie-Sophie Lacarrau.

La dernière fois que la journaliste s’est exprimée publiquement sur son absence de l’antenne, c’était il y a un mois, en rebondissant sur un communiqué de la première chaîne. « Effectivement, je dois encore patienter avant de pouvoir vous retrouver à 13 h », avait-elle tweeté.