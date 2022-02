On connaissait les soirées électorales animées par Léa Salamé, Laurent Delahousse, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau… Il faudra désormais compter sur un nouvel acteur. Ce vendredi, Cyril Hanouna a annoncé dans Touche pas à mon poste qu’il serait en direct à l’antenne les 10 et 24 avril prochains pour commenter les résultats du premier et du second tour de l’élection présidentielle.

« On sera en direct sur C8 à partir de 19 heures environ pour toute la soirée électorale, a annoncé l’homme fort de la chaîne. On fera les deux soirées, c’est une décision que l’on a prise hier. » Cyril Hanouna a expliqué vouloir recevoir « toutes les personnes qui voudront réagir et tous les partis », tout en affirmant qu’il s’agissait d’un « rêve » pour lui.

Un « très gros projet » supplémentaire

En marge de ces deux soirées événementielles, l’animateur réfléchit à un « très très gros projet », toujours en lien avec la politique. « Il sera à l’antenne avant le premier tour de l’élection. Si on arrive à monter le truc, ça va être un très très gros truc. Ce sera un Face à Baba spécial », dit-il, promettant à son public qu’il dévoilera davantage d’informations la semaine prochaine. Seul indice que l’on a à ce jour : il s’agira d’une émission diffusée en trois parties.

Par ailleurs, deux nouveaux numéros de Face à Baba sont programmés dans les jours à venir sur C8. Après Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Marine Le Pen viendront se confronter à une dizaine d’intervenants. Si l’émission avec la candidate du Rassemblement national sera diffusée le mercredi 16 mars, celle consacrée au visage des Républicains, initialement prévue le 3 mars, a été décalée, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Aucune date n’a été confirmée pour l’heure.