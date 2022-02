La séquence s’annonçait déjà comme l’une des plus émouvantes de cette 47e édition. Vendredi matin, sur France Inter, Xavier Dolan évoquait l’hommage qu’il rendrait à Gaspard Ulliel, décédé en janvier dernier à la suite d’un accident de ski, lors de la cérémonie des César. Le soir même, peu avant minuit, le réalisateur a foulé la scène de l’Olympia pour livrer un discours sous forme de lettre adressée à la maman de l’acteur.

« Madame, je vous adresse cette lettre sans même vous connaître, sans bien vous connaître », débute Xavier Dolan, expliquant avoir écrit cette lettre à l’intérieur d’une chambre depuis laquelle il observait la neige virevolter dans un bois. « L’hiver est calme après une amorce brutale », dit-il.

Merci Xavier Dolan pour cet hommage à Gaspard Ulliel 🤍 #César2022 pic.twitter.com/XxsK3FFlaW — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

Le jour de la mort de son ami, le réalisateur relate avoir revu plusieurs des films dans lesquels Gaspard Ulliel a joué, notamment Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Mais il le dit lui-même, Xavier Dolan n’est pas là pour parler de la carrière de l’acteur. « Je n’ai pu m’empêcher de songer qu’il aurait détesté ce type d’éloge. Il aurait perçu, je pense, dans cette glorification, un manque d’élégance. Et il était très élégant », appuie-t-il.

L’homme grâce auquel Gaspard Ulliel a décroché un César

Xavier Dolan a ensuite parlé de ses débuts de scénariste. A la fin de son adolescence, le réalisateur confie avoir écrit deux rôles lumineux pour son acteur fétiche. Quelques années plus tard, il lui demandait d’interpréter le rôle de Louis dans Juste la fin du monde, un rôle pour lequel il décrocha le César du Meilleur acteur en 2017.

« Gaspard était souvent celui qui écoute ou qui ne parle pas. On a parlé de sa discrétion, de sa douceur, du mystère qu’il ne cultivait pas, de son propre aveu, intentionnellement », a poursuivi Xavier Dolan avant de fondre en pleurs et de présenter ses excuses à l’assemblée.

Après quelques larmes essuyées, le réalisateur a conclu sa lettre. « C’est à vous qu’il me semblait naturel d’écrire ce soir. À vous j’ai tout de suite pensé ce matin-là car l’amour d’une mère est plus fort que tout. Je le crois. Plus fort que la vie. Plus fort que l’art même. Et plus fort, certainement, que la mort », a-t-il exprimé sous les applaudissements de la salle.