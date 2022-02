Les craintes autour de l’invasion russe en Ukraine s’expriment en France. Alors que la journée de jeudi a été marquée par l’opération militaire lancée par Vladimir Poutine, bombardant plusieurs grandes villes du pays, les chaînes de télévision se sont mobilisées afin de rendre compte des faits. Les chiffres d'audience tombés aujourd’hui montrent l’inquiétude suscitée par la situation.

Globalement, la guerre en Ukraine a fait grimper en flèche les audiences des chaînes d’information en continu, toutes en édition spéciale. BFMTV affiche 7,7 % de part de marché et se place comme la cinquième chaîne la plus regardée de la journée, au plus haut depuis le mois de septembre. CNews enregistre également un très beau score à 3,5 % de part d’audience. LCI et franceinfo suivent avec respectivement 2,4 % et 1,7 %.

Succès pour l’émission spéciale de France 2

Durant la journée, les rendez-vous d’information ont également fait le plein de téléspectateurs. A 20 heures, le journal de Gilles Bouleau sur TF1 avec Jean-Yves Le Drian a été suivi par 6,54 millions de personnes, soit quasiment un million supplémentaire par rapport à la veille. Celui de Karine Baste sur France 2, qui recevait François Hollande, gagne 200.000 curieux en vingt-quatre heures.

Sur France 2, le nouveau numéro d’Elysée 2022 initialement consacré à Marine Le Pen a été remplacé à la dernière minute par une émission spéciale intitulée Ukraine : La guerre en Europe. Le magazine politique porté par Léa Salamé a intéressé 2,9 millions de personnes, soit 13,6 % de part de marché sur l’ensemble du public. La chaîne se place sur la deuxième marche des audiences de la soirée.