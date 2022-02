Un épisode difficile à regarder. Ce jeudi, M6 diffusait le troisième numéro de Pékin Express. Le public a pu suivre les premiers pas des candidats en Ouzbékistan et le retour du drapeau noir. Si un retournement de situation a bouleversé la course à la fin de l’émission, un autre événement a rendu le visionnage quelque peu pénible pour les téléspectateurs.

A 22h19, un drapeau flottant aux couleurs de l’Ukraine est apparu à l’écran. Sur Twitter, la chaîne a indiqué diffuser un « drapeau bleu et jaune à l’écran sur les chaînes du groupe M6 en solidarité avec le peuple ukrainien » menacé par l’offensive des forces russes lancée ce jeudi par Vladimir Poutine.

Plus de dix minutes de problème technique

Si l’intention est louable, elle ne s’est faite sans difficulté. Dès l’apparition de ce logo, un jingle d’une durée de deux secondes s’est fait entendre à l’antenne. Problème : le son se répétait en boucle. Le public a donc suivi l’épreuve d’immunité avec ces quelques notes en tête, et ce jusqu’à 22h30. A ce moment-là, la chaîne a décidé de supprimer le drapeau flottant de son habillage.

On aurait pu en rester là… Mais au retour de pub à 22h47, à peine la course avait-elle repris que le jingle se faisait déjà entendre à nouveau. Heureusement, cette fois-ci, le bug n’a duré qu’une vingtaine de secondes puisque la chaîne a décidé d’enlever rapidement le drapeau de l’écran. Finalement, il a fait son retour à 22h53 dans le calme et la sérénité.