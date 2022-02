A chaque événement majeur, qu’il soit politique ou culturel, la télévision bouleverse le cours normal de ses programmes afin de s’adapter à l’actualité. En raison de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine pendant la nuit, France Télévisions a donc décidé d’annuler, à la dernière minute, le numéro d’Elysée 2022 qui devait être consacré à Marine Le Pen ce jeudi soir.

« On a décidé, en accord avec Marine Le Pen avec qui on a échangé ce matin, de déplacer cette émission qui aura lieu dans les prochains jours », a annoncé Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions, ce matin sur Europe 1. A la place de ce rendez-vous politique, France 2 diffusera « une grande émission spéciale avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants, des experts, des politiques aussi pour savoir et comprendre ce qu’il se passe et dans quel monde nous entrons à partir d’aujourd’hui », a ajouté Laurent Guimier au micro de Philippe Vandel.

Trois équipes mobilisées sur place

Ces deux heures d’antenne dédiées à la guerre en Ukraine seront présentées par Léa Salamé et Laurent Guimier. Depuis une dizaine de jours, trois équipes de France Télévisions sont sur place pour relater les événements qui font l’ouverture des journaux télévisés du 13 Heures et du 20 Heures.

« Les journaux vont être très largement consacrés à la situation en Ukraine et plus globalement en Europe, a précisé Laurent Guimier. La durée des journaux est aujourd’hui maintenue. La question, c’est le dosage d’informations que nous donnons au sein du journal avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants. »