Pression, coup de feu, cromesquis et cuisson laser sont de retour pour la nouvelle saison de Top Chef. La treizième édition du concours culinaire de M6 ne mise plus sur « l’audace » ou la « créativité » comme les années précédentes, mais tout simplement sur le côté radical de l’univers de ses candidats et de ses épreuves pour faire surgir le digne successeur de Mohamed Cheikh.

Après leurs premiers pas dans les cuisines, il était temps pour les 14 candidats de se lancer dans le grand bain. En sublimant le maïs dans tous ses états, les concurrents devaient tout faire pour toucher Pía León, élue meilleure femme cheffe du monde, et son cœur sud-américain. Pas facile lorsque du côté de chez nous, on imagine plutôt les grains en boîte de conserve et dans nos salades estivales.

Par la suite, les personnes non qualifiées lors de la première épreuve ont quitté les studios de l’émission pour se prêter à un exercice pas facile : celui de la cuisson au feu, tout ça de nuit et en extérieur. Grâce à quelques très belles propositions, ce challenge a été l’occasion de voir le premier coup de cœur de la saison mais aussi d’envoyer trois candidats en dernière chance… On ne vous dit pas tout ici, le reste est à découvrir en vidéo dans le débrief de ce deuxième épisode. À ne pas regarder si vous ne voulez pas être spoilé !