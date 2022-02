Nicolas Waldorf a tenu à répondre à Loana. En effet, la jeune femme n’a pas digéré son relooking dans Incroyables transformations sur M6. A travers une vidéo publiée samedi sur son compte Instagram, le coiffeur de l’émission a donné sa version du relooking polémique. « Le dossier Loana était très délicat parce que c’est une icône. On voulait faire le maximum pour qu’elle arrive à se voir autrement que blonde avec des extensions et une combinaison moulante », a-t-il expliqué avant d’assurer que Loana a d’abord aimé avant de détester. Et de conclure : « Loana, si tu m’entends, je t’aime bien, ne me tue pas ! »

« Depuis l’âge de mes 17 ans, je suis blonde »

Dans une interview à Voici, l’ex star de Loft Story a raconté avoir vécu son pire cauchemar. Elle a déploré en particulier le traitement qui a été fait à ses cheveux. « Je mets la tête en arrière pour qu’il coupe les pointes, là je sens un "crac". Je vois mes cheveux revenir en avant sur mes épaules et j’avais plus qu’une coupe au carré ! Ils m’ont coupé 2.000 euros d’extensions, raconte-t-elle. Je le vois (Nicolas Waldorf, le coiffeur de l’émission) je le tue ! J’ai couru pleurer aux chiottes pendant trois quarts d’heure. Je lui ai dit que j’étais mal et il m’a dit qu’il me remettrait des cheveux et que ce serait la même longueur et couleur. »

Et ce n’est pas tout. Loana s’est retrouvée avec les cheveux bruns. « Ils m’ont dit qu’ils allaient faire un shampoing pour les adoucir, décrit-elle. Déjà, on me ment, et d’un seul coup, je regarde et je vois du brun très foncé. Je leur dis : " Vous ne m’avez pas fait brune ? Parce que ça, c’est le cauchemar de ma vie ! " Depuis l’âge de mes 17 ans, je suis blonde. »