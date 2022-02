« MasterChef » : Le célèbre concours culinaire de retour sur France 2

MasterChefva reprendre du service sur le service public. Selon des informations du Parisien samedi, le concours de cuisine de TF1, abandonné en 2015 sur NT1 (anciennement TFX), va revenir sur France 2. Endemol, associée à la boîte de production de Nagui, cherche depuis quelques mois à relancer le programme qui s’était éteint dans l'indifférence générale.

Selon le quotidien, huit prime times ont été commandés. Le tournage devrait débuter à partir de fin avril-début mai pour une diffusion à la rentrée.

Des nouveautés à attendre

« On a regardé ce qui se faisait sur le marché et MasterChef s’est imposé, a confirmé Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, au Parisien. Avec les Carnets de Julie et Cuisine ouverte, de Mory Sacko, nous étions déjà sur l’univers de la cuisine, mais on cherchait une émission en prime time qui portent nos valeurs. C’est du lien social, de la proximité, des produits de qualité. » Il ne s’agira pas d’une réplique du programme, des nouveautés sont à attendre.