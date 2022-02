Calamity Jane, comme la célèbre pionnière de la conquête de l’Ouest américain. Une femme libre, et héroïque, qui sillonnait les plaines à cheval. C’est ainsi que le grand-père d’Ambre surnomme sa petite fille. En participant sur TF1 à la nouvelle édition de « Koh-Lanta », à partir de ce mardi soir, cette Montpelliéraine de 27 ans devra prouver qu’elle a un peu de cette légende du Far West en elle.

« J’ai toujours eu ce caractère de vouloir repousser mes limites jusqu’au bout, cette soif de l’aventure, ce besoin d’aller vers l’inconnu, confie à 20 Minutes cette salariée d’une société d’événementiel. Je me suis inscrite à l’aventure, avec l’espoir que voir ce dont j’étais capable. Et si j’étais vraiment la personne que je pensais être. » Avec Koh-Lanta, cette Montpelliéraine veut prouver que « ce n’est pas parce que l’on est un peu sophistiquée qu’on ne peut pas vivre dehors et affronter des épreuves. J’ai habité trois ans en Australie, alors les bébêtes et dormir dehors dans les intempéries, je connais. »

« J’ai toujours aimé les challenges »

Avant de s’envoler pour l’archipel de Palawan aux Philippines, Ambre ne s’est d’ailleurs pas imposée de préparation spécifique. « Je suis cavalière depuis que je sais marcher, confie-t-elle. Je pratique le snowboard, le surf, la natation. Je m’entretiens physiquement depuis toujours. » Elle n’est pas, par ailleurs, une fan invétérée de Koh-Lanta. « J’ai vu quelques émissions, note-t-elle. Mais je ne suis pas passionnée depuis plus mon jeune âge par l’émission », contrairement à d’autres aventuriers.

« Quand ma participation a été annoncée, ma maman m’a dit qu’elle était surprise, mais pas étonnée. J’ai toujours fait de la compétition, j’ai toujours aimé les challenges. C’est une aventure qui me correspond. » Son compagnon, le volleyeur Nicolas le Goff, lui a simplement dit, à l’heure des au revoir, de « me faire confiance, de croire en moi jusqu’au bout. Il m’a dit qu’il ne fallait pas que je doute. Jamais. »