Le rideau du Mistral va définitivement être tiré. D’après les informations du Figaro, Plus belle la vie ne fera plus partie de la grille des programmes de France 3 à la rentrée. Contacté par 20 Minutes, l’adjoint au maire chargé de la culture à Marseille, Jean-Marc Coppola, affirme « avoir eu l’information il y a quelques semaines. » France Télévisions, de son côté, a indiqué ne pas confirmer la nouvelle.

Parler d’un séisme médiatique ne serait pas de trop. Lorsque l’on regarde derrière soi pour jeter un coup d’œil à la carrière du feuilleton quotidien lancée le 30 août 2004, ce sont près de 4500 épisodes qui ont été diffusés, des centaines de comédiens qui s’y sont donné la réplique et toujours près de trois millions de fidèles au quotidien.

Des débuts de la série avec Roland, Vincent et Céline jusqu’aux intrigues les plus récentes portées par la famille Fedala, les Nebout et les jeunes du lycée Scotto, quels souvenirs garderez-vous en tête lorsque Plus belle la vie disparaîtra de nos écrans ? Le feuilleton, porteurs de nombreux messages sociétaux, vous a-t-il aidé à surmonter une épreuve personnelle ? Quelle place a-t-il dans votre cœur ? Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de l’arrêt de ce monument de la télévision ? Racontez-nous comment cette série vous a marqué en remplissant le formulaire ci-dessous, vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.