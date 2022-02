Léa Salamé devait recevoir jeudi soir Yannick Jadot dans Elysée 2022 sur France 2. Le candidat à la présidentielle sera bien là, mais pas la journaliste. En effet, comme l’annonce le service de presse de la chaîne publique, elle a été testée positive au Covid-19 et va donc s’isoler. C’est Nathalie Saint-Cricq, figure politique de France Télévisions et déjà chroniqueuse dans l’émission, qui la remplace aux côtés de Laurent Guimier. Il s’agit du cinquième numéro du nouveau rendez-vous politique de France 2, qui a reçu depuis septembre : Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et le Congrès des Républicains.

Quant à ceux et celles qui l’ont entendu interviewer le chanteur et acteur Sofiane ce matin sur France Inter, qu’ils se rassurent : l’entretien avait été enregistré à l’avance.