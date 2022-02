Lorsque vous zapperez ce jeudi soir entre les différentes chaînes de télé, il se peut que vous soyez surpris par le programme proposé par 6ter. Pourquoi ? Disons qu’on a rarement vu une séquence de thanatopraxie à une heure de grande écoute. Mais dans Familles Mortelles, le sujet n’est pas tabou puisque cette nouvelle série documentaire suit le quotidien de quatre familles qui évoluent dans les pompes funèbres.

Cette création française se penche sur un métier et ses différentes pratiques encore méconnus du grand public. Un thanatopracteur, des marbriers, des maîtres de cérémonie civile, plusieurs branches de la profession sont expliquées aux téléspectateurs à travers le témoignage de ces familles, qui travaillent parfois dans le secteur depuis 1871.

Un choix de cercueils sur fond d’Ed Sheeran

Les Peschet, les sœurs Vigo Habran, les Fontan et les Day-Michel ont toutes les quatre été démarchées par les équipes de production. Même si le tournage ne s’est étalé que sur quelques jours, beaucoup d’échanges ont été nécessaires pour établir un rapport de confiance. « On n’a jamais filmé ce qu’ils ne voulaient pas qu’on filme, c’était la règle d’or », souligne Chloé Raveaux, la réalisatrice du programme.

Au cœur de la réflexion de Familles Mortelles, la volonté de redorer une image trop lugubre ou sordide. « C’est un métier qui ne bénéficie pas forcément d’une très belle réputation et en parlant avec eux, plein de préjugés tombent », rapporte la réalisatrice. Dans le premier épisode, on ressent la portée didactique du programme : en moins d’une heure, vous connaîtrez tous les noms des cercueils à la mode et saurez tout sur les « apéros de la mort ». Tout ça sur un fond sonore signé Ed Sheeran, ça a de quoi décontenancer.

« L’idée n’est pas d’être dans le malaise »

La séquence la plus forte à découvrir ce jeudi soir est sans nul doute le moment où Yoann, thanatopracteur, réalise des soins sur un corps. « On a beaucoup parlé avec lui pour savoir comment on allait filmer et il a évidemment eu son mot à dire », indique Chloé Raveaux. A l’écran, les images sont tournées de manière que le public ne voit pas le corps. « Yoann nous explique très bien son travail et on comprend l’intérêt qu’il porte à son métier et on n’a pas besoin de voir le corps. »

Ne pas faire de voyeurisme, voilà la consigne qu’ont tenue à s’appliquer les équipes de production. Mission réussie lorsque Familles Mortelles suit une cérémonie pendant laquelle on ne montre pas de veuve éplorée ou de famille terrassée par le chagrin malgré les circonstances. « L’idée n’est pas d’être dans le malaise quand on regarde ce programme, certifie la réalisatrice. L’idée, c’était d’être dans les coulisses avec eux, pas d’amener des images qui viendraient parasiter leurs explications. » Avec très peu de voix off, l’émission veut laisser le temps aux familles de raconter leurs histoires de vie. Et de mort.